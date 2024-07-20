Türkiye'nin 'en mutlu' ve 'en yaşlı' şehrine bir unvan daha! İşsizlik oranı en düşük il Sinop

Türkiye'de işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Sinoplular bu durumu 'genç nüfusun azlığına' ve 'emekli şehri' olmasına bağladı.

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırmalarına göre 'en mutlu' ve 'en yaşlı' kent olarak dikkat çekiyor. Sinop, unvanlarına bir yenisini daha ekledi.

TÜİK, 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

"İŞ ARAYANA İŞ VAR, KESİNLİKLE ÇALIŞABİLİR"

Sinop'ta yaşayan Salih Ertop isimli vatandaş, kentin nüfusunun fazla olmamasından dolayı işsizlik olmadığını belirterek, “Sinop'ta zaten iş alanı fazla yok ama nüfusu da kalabalık değil. Bence bununla bağlantılıdır. İş arayana iş var, kesinlikle çalışabilir. Sinop'ta iş imkanı çok fazla. Bir kere balıkçılık var burada. Nüfusa oranla baktığında herkes bir yerde bu işe girebilir, çalışabilir” ifadelerini kullandı.

"SEBEBİ GENÇ OLMAMASI"

Hayrettin Çakır, “Bunun sebebi bence genç olmaması. Sinop emekli şehri, gençlerimiz gurbette, şehirde genç olmadığı için işsizlik oranı da düşük bu yüzden. Genç nüfusun göç ettiğinden dolayı işsizlik oranı az diye düşünüyorum” diye konuştu.

İshak Urhan, “Sinop'ta işsizlik problemi yok. Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. İş beğenmiyorlar. İnternet kafeler hep gençler kaynıyor. Çalışmıyorlar, çalışana ekmek var” dedi.

"GENÇLER İŞ BEĞENMİYOR"

Nazire Şen ise “Sinop'ta bence de işsizlik yok ancak bizim gençlerimizde şöyle bir şey var ki iş beğenmiyorlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan herkes için çeşit çeşit işler mevcut” ifadeleri kullandı.