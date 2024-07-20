Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye'nin 'en mutlu' ve 'en yaşlı' şehrine bir unvan daha! İşsizlik oranı en düşük il Sinop

Türkiye'nin 'en mutlu' ve 'en yaşlı' şehrine bir unvan daha! İşsizlik oranı en düşük il Sinop

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu. Sinoplular bu durumu 'genç nüfusun azlığına' ve 'emekli şehri' olmasına bağladı.

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) araştırmalarına göre 'en mutlu' ve 'en yaşlı' kent olarak dikkat çekiyor. Sinop, unvanlarına bir yenisini daha ekledi.

TÜİK, 2023 yılı İl Düzeyinde İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il ise yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

"İŞ ARAYANA İŞ VAR, KESİNLİKLE ÇALIŞABİLİR"

Sinop'ta yaşayan Salih Ertop isimli vatandaş, kentin nüfusunun fazla olmamasından dolayı işsizlik olmadığını belirterek, “Sinop'ta zaten iş alanı fazla yok ama nüfusu da kalabalık değil. Bence bununla bağlantılıdır. İş arayana iş var, kesinlikle çalışabilir. Sinop'ta iş imkanı çok fazla. Bir kere balıkçılık var burada. Nüfusa oranla baktığında herkes bir yerde bu işe girebilir, çalışabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 'en mutlu' ve 'en yaşlı' şehrine bir unvan daha! İşsizlik oranı en düşük il Sinop - 1. Resim

"SEBEBİ GENÇ OLMAMASI"

Hayrettin Çakır, “Bunun sebebi bence genç olmaması. Sinop emekli şehri, gençlerimiz gurbette, şehirde genç olmadığı için işsizlik oranı da düşük bu yüzden. Genç nüfusun göç ettiğinden dolayı işsizlik oranı az diye düşünüyorum” diye konuştu.

İshak Urhan, “Sinop'ta işsizlik problemi yok. Çalıştıracak işçi bulamıyoruz. İş beğenmiyorlar. İnternet kafeler hep gençler kaynıyor. Çalışmıyorlar, çalışana ekmek var” dedi.

"GENÇLER İŞ BEĞENMİYOR"

Nazire Şen ise “Sinop'ta bence de işsizlik yok ancak bizim gençlerimizde şöyle bir şey var ki iş beğenmiyorlar. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan herkes için çeşit çeşit işler mevcut” ifadeleri kullandı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uzun süredir ekranlarda yoktu! Selin Demiratar'ın son hali görenleri şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'e-Devlet'i taklit ettiler, vatandaşı dolandırdılar! 26 şüpheli tutuklandı - YaşamDolandırıcılardan e-Devlet tuzağı: 26 kişi tutuklandıTrabzon'u heyelan vurdu! Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı - YaşamTrabzon'u heyelan vurdu! Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandıBoş arazide çıkan yangın evleri sardı! 3'ü kullanılamaz hale geldi - YaşamBoş arazide çıkan yangın evleri sardı! Korkutan anlar...İntihardan vazgeçip sigara yaktı! Binayı havaya uçurdu - Yaşamİntihardan vazgeçip sigara yaktı! Binayı havaya uçurduEmniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu! - YaşamEmniyet müdür yardımcısı evinde ölü bulundu!Tarlalarda milyonluk halı nöbeti! Güneş batınca başlıyor, doğunca bitiriyorlar - YaşamMilyonluk halı nöbeti! Güneş batınca başlıyor, doğunca bitiriyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...