Türkiye'nin en sıcak kentinde termometreler 52 dereceyi gördü 

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da her gün yeni bir sıcaklık rekoru kırılıyor. Dün kentte 50 dereceyi gösteren termometreler bugün 52 dereceye çıktı.

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da her gün yeni bir sıcaklık rekoru kırılıyor. Dün 50 derece olarak ölçülen sıcaklık bugün 52 dereceye kadar yükseldi.

SERİNLEMEK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Kentte vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Bazı vatandaşlar serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih ederken bazıları ise çeşme başlarında üzerine su dökerek serinledi.



