Bilfen Filarmoni Orkestrası öğrencileri, Yunanistan’ın Selanik şehrinde, Atatürk’ün eğitim gördüğü ilkokulu ziyaret etti. Okul müdürü Theodosiou, “Bütün çocukları barış elçisi olarak görüyorum” dedi.

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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde seslendirdikleri marşlarla dünya gündemine gelen Bilfen Filarmoni Orkestrası öğrencileri, bu defa Selanik’te anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türk öğrenciler, Mustafa Kemal’in ilkokul yıllarında eğitim gördüğü okul olarak bilinen Şemsi Efendi İlkokulunu ziyaret ederek Yunan öğrencilerle buluştu. 1879 yılında kurulan ve bugün Selanik 51. İlkokulu adıyla eğitim veren 70 öğrencili tarihî okulun koridorlarını gezen öğrenciler, Atatürk’ün eğitim aldığı sınıflarda sıralara oturdu. İki okulun öğrencileri karşılıklı konser verirken, kurumlar arasında “Kardeş Okul” bağı da kuruldu. Selanik 51. İlkokulu Müdürü Elissaios Elisios Theodosiou, okulun yalnızca duvarlardan ibaret olmadığını, tarihî hatıraları da yaşattığını belirterek “Eğitim ortak bir dildir. Bütün çocukları barış elçisi olarak görüyorum. İş birliğimizin barış ve refah getirmesini diliyorum. Gelecekte de birlikte projeler yapmak istiyoruz” dedi.

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Bilfen Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk ise Atatürk’ün eğitim gördüğü okulda bulunmanın kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek “Bu okulla kardeş okul olmak bizim için büyük gurur ve onur kaynağı. Gelecekte de güzel iş birlikleri gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu. Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosunda yer alan 200 öğrenci, Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla doğduğu evin bahçesinde saygı konseri verdi. Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu’nun da takip ettiği konserde öğrenciler, “Vardar Ovası”, “Mustafam” ve “Bülbülüm Altın Kafeste” gibi eserleri seslendirdi.

UEFA’yı sallayan gençlerimiz bu kez Yunanistan’da: Şemsi Efendi’de tarihî buluşma

200 ÖĞRENCİLİ KORO

Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosunda yer alan 200 öğrenci, Atatürk’ün doğduğu evin bahçesinde, onun hayattayken sevdiği parçaları seslendirdi. Ziyarette bugün Selanik 51. İlkokulu adıyla eğitim veren 70 öğrencili tarihî okulla “Kardeş Okul” bağı kuruldu.

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