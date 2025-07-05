Ürünleri kuruyunca soluğu valilikte aldılar: Olmayan suyu kim nasıl verecek?

Denizli'de evlerinin bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren üreticiler, kurumaya başlayan ürünleri için su mücadelesi veriyor. Su kaynaklarının kuruduğunu belirten muhtar ise "Sezon öncesi herkes bilgilendirildi. Olmayan suyu, kim nasıl verecek" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde bir süredir devam eden sulama suyu krizi, valilik önüne taşındı. Mahalle içerisindeki bahçelerine kendilerine yetecek kadar sebze diken Pınarkent sakinleri, yıllardır kullandıkları sulama suyu kaynağının kuruması nedeniyle su kriziyle karşı karşıya kaldı.

Bir süredir sorunlarına çözüm bulamayan köylüler, Denizli Valiliği önünde toplanarak açıklama yaptı.

Yetkililerle görüşme istekleri kabul edilen mahalle sakinleri, Recep Yazıcıoğlu Sulama Birliğinden ovaya sağlanan sulama suyundan mahalle içerisindeki bahçelerine su verilmesini talep etti.

YALNIZ 2 - 3 SULAMAYA YETECEK KADAR KAYNAK VAR

Mahalle sakinlerinin sulama suyu taleplerinin değerlendirilmesinde ise kurak geçmesi beklenen sezon öncesi her mahallede toplantılar yapılarak üreticilerin bilgilendirildiği, Recep Yazıcıoğlu Sulama Birliği kaynaklarında yalnızca 2 ya da 3 sulamaya yetecek kadar rezerv bulunduğu, bu kaynağın da alınan karar doğrultusunda bölgenin ana geçim kaynağı olan ürünlerin hasat dönemine yakın planlama dahilinde verilebileceğinin anlatıldığı ve bu karşılık üreticilerden imza alındığı ortaya çıktı.

Vatandaşların yaşanabilecek su sıkıntısı konusunda ikaz edildiğini ifade eden mahalle muhtar da kuruyan kaynağın başından yaptığı paylaşımla, su sorununun çözümsüzlüğüne dikkat çekti.

Tarım arazilerine verilen sulamada sıkıntı yaşanmadığını belirten mahalle sakini Ahmet Durmaz, "Mahallemizin tarla ovasında su var ama su mahalle içerisine gelmiyor. Bizler mahallemizin içerisine de bu suyun gelmesini istiyoruz. Bahçeye kendimiz yemek için diktiğimiz mahsullerimiz kurudu. 50 ağaçlık bahçemdeki ağaçlar da kurudu. Mahallemize suyun verilmesini istiyorum" dedi.

"DESKİ SUYUMUZU ALDI"

Mahalledeki bazı kaynakların başka yerleşim alanlarına kullandırıldığını öze süren üretici Ahmet Özcan da, "Geçen yıllarda, bahçe sulama suyumuz haftada 1 defa geliyordu. Bu yıl hiç verilmedi. Bizim bahçe sulama suyumuzu Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (DESKi) almış, Denizli'ye içme suyu olarak vermiş. Mahallemizden geçen Denizli- Ankara Karayolunun çevresine ağaçlar dikilmiş ve diplerine damla suyu hortumu çekilerek su veriliyor. Oradaki ağaçlar sulanıyor da bizimi bahçemizdeki ağaçlara su verilmeyip kurumaya bırakılıyor" diye konuştu.

"KAYNAK KURUDU, İNŞALLAH İÇME SUYUNDA SIKINTI YAŞAMAYIZ"

Su talebinde bulunan üreticilere, sulama suyunun sağlandığı Kazanpınar mevkiindeki kaynağın başından yaptığı görüntülü paylaşımla seslenen Pınarkent Mahalle Muhtarı Özlem Çağlar ise "Su kaynağımızdaki manzara, ne yazık ki içler açısı. Su kaynağımızda yeterli su yok. Sulama için hiç suyumuz yok. Umarım susuz kalmayız. Sadece sulama olarak değil, içme suyu olarak da büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Sezon öncesi, sulama birliğinden gelip vatandaşlarımıza yaşanacak sıkıntısı ve alınan tedbirlerle ilgili bilgi verildi. Ovadaki ürenler için bile su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Görüldüğü gibi kaynakta hiç su yok. Olmayan su nasıl verilecek" dedi.