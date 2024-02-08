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    • Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Uşak, Volkanik, Haber

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uşak'ın Banaz ilçesinde yol yapımı sırasında, üst tabakasının bir bölümü taşlaşmış iki ağaç kalıntısı bulundu. 10 ila 16 milyon yıllık olduğu tahmin edilen 2 ağaç korumaya alındı.

    Ayrancı köyü yakınlarındaki orman kesim sahasında yol yapımı sırasında bulunan ve 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen 2 ağaç fosili koruma altına alındı.

     

    Aynı köyde yaşayan Uşak Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencisi Onur Erdem ile öğretmeni Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Polat, kalıntıların çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

    10 İLA 16 YILLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

    Kalıntılardan alınan numuneler İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesine gönderildi. Burada yapılan incelemelerde kalıntıların 10 ila 16 milyon yıl öncesine ait çamgillere ait ağaç fosilleri olduğu belirlendi. Ağaç fosilleri bölgeden alınarak Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

    Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu

    NEDENİ VOLKANİK KÜLLER

    Doç. Dr. Selahattin Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaç fosillerinin 2023 yılının Ekim ayında bölgede öğrencisi Onur Erdem tarafından fark edildiğini söyledi. Fosillerin birinin 85 santimetre uzunluğunda, 65 santimetre çapında, diğerinin de 60 santimetre uzunluğunda, 58 santimetre çapında olduğunu aktaran Polat, "Bu fosillerin günümüzden 10 milyon ila 16 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit ettik. Burada fosillerin oluşmasının en büyük sebebi, Uşak'ın kuzeyinde Elmadağ volkanı diye nitelendirdiğimiz bir volkanik kütlemiz var. Bu volkanik kütle 17 milyon yıl önce faaliyetine başlıyor ve bu volkandan çıkan volkan külü, volkan kumu gibi çeşitli malzemeler bu ağaçların üzerine gelerek kapatıyor. Kapattıktan sonra da fosilleşme olayı meydana geliyor." dedi.

    Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu

    "NADİR OLUŞUMLAR BUNLAR"

    Türkiye'de bu tip fosillerin yaklaşık 10-15 noktada bulunduğunu aktaran Polat, sözlerine şöyle devam etti: "10 ila 16 milyon yıl öncesinde iklimin nasıl olduğunu, hangi ağaç türlerinin burada yaşadığını yani eski coğrafi özellikleri bu fosiller sayesinde tespit edebiliyoruz. Nadir oluşumlar bunlar. Çok nadir olarak Türkiye'de bulunuyor bu ağaç fosilleri. Dünyada da bu şekilde. Bir diğer özelliği de bazı ağaç türleri günümüzde yaşamıyor. Bu yaşamayan ağaçlardan hareketle geçmişin iklim özellikleri, coğrafi şartları hakkında detaylı bilgi elde edebiliyoruz."

    Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu

    GEÇMİŞE IŞIK TUTACAK

    Polat, ağaç fosillerinin çamgillere ait olduğunu tespit ettiklerini fakat hangi ağaç türü olduğunu henüz belirleyemediklerini sözlerine ekledi. Fosillerin eğitim ve jeoturizm açısından da önemli olduğuna değinen Polat, bu tip fosillerin geçmişe ışık tutması açısından korunması gerektiğini belirtti.

    Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu

    Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UşakVolkanik
    Haberler > Yaşam > Uşak'ta 10 ila 16 milyon yıllık ağaç fosili bulundu
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