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Haberler > Yaşam > Üsküdar'da bir kişi denize atladı! Bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu

Üsküdar'da bir kişi denize atladı! Bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Üsküdar&#039;da bir kişi denize atladı! Bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.

Üsküdar Kız Kulesi'nin karşısına yakın bir alanda saat 22.00 sıralarında kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan vatandaş, iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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