Üsküdar'da bir kişi denize atladı! Bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Nisan 2024 07:22 - Güncelleme: 2 Nisan 2024 07:25 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.