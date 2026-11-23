Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu, evde bulunan anne ile iki çocuğu yaralandı. Olay sonrası belden aşağıları komple uyuşan 3 kişi ambulans gelene kadar alternatif yöntemlerle tedavi edildiler. Selahattin Fidan, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kızı ve 2 torununu çamura sokup, üzerlerine toprak atarak ekiplerin gelmesini bekledi.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yıldırım düşen evdeki anne ve iki çocuğu yaralandı. Yakınları, anne ve 2 çocuğunu, çamura sokup üzerlerine toprak atarak ambulansın gelmesi beklemiş.

Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesi Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evlerinde bir eve yıldırım düştü. Odada oturan N.F. (28) ile çocukları O.F. (9) ve A.F. (8) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Üzerine yıldırım düşen anne ve çocukları bu yöntemle kurtuldu: Çamura sokup, toprak attılar

KAZDIKLARI ÇAMURDA ÇARE ARADILAR

N.F.'nin babası Selahattin Fidan ve beraberindekiler, kızı ve iki torununu kazdıkları çamura sokup üzerlerine toprak attı.

Üzerine yıldırım düşen anne ve çocukları bu yöntemle kurtuldu: Çamura sokup, toprak attılar

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, traktör yardımı ile ambulansın bulunduğu yere götürüldü. Anne ve 2 çocuğu, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Üzerine yıldırım düşen anne ve çocukları bu yöntemle kurtuldu: Çamura sokup, toprak attılar

"BELDEN AŞAĞI UYUŞTU"

Kızı ve iki torunu yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Selahattin Fidan, "Kızım ve iki çocuğunun bulunduğu eve yıldırım isabet etti. Belden aşağıları komple uyuşmuştu. Paratonerimiz vardı ondan mı emmişti yoksa neden oldu bilmiyorum galiba emmede bunun etkisi vardır. Belden aşağıları komple uyuşmuşlardı, çamura koyduk üzerlerine toprak attık daha önce böyle öğrenmiştik o enerjiyi daha fazla emmesi için. Daha sonra ambulansla Diyarbakır'a götürdüler durumları şu anlık iyi" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ergani Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErgani

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