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Yaşam

Vatandaşa çürük domates satarken yakalandı! Kendini böyle savundu

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Vatandaşa çürük domates satarken yakalandı! Kendini böyle savundu
Başlık ResmiVatandaşa çürük domates satarken yakalandı! Kendini böyle savundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde semt pazarında denetim yapan zabıta ekipleri, çürük domates satan pazarcıyla karşılaştı. Zabıtanın “Bu yenir mi?” sorusuna esnafın “Domates pahalı olduğu için” çürük domates sattığını söylemesi akıllara durgunluk verdi.

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İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla kent genelindeki semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşa çürük domates satarken yakalandı! Kendini böyle savundu
Başlık ResmiVatandaşa çürük domates satarken yakalandı! Kendini böyle savundu

KURALLARA UYMAYAN ESNAFA CEZA

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen esnaflara cezai işlem uygulandı. Pazar alanlarında vatandaşların rahat hareket edebilmesi için tezgah düzeni ve geçiş alanlarını da kontrol eden zabıta ekipleri, hem tüketici haklarının korunması hem de kurallara uygun çalışan esnafların haksız rekabetten etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Denetimler sırasında vatandaşların görüş ve taleplerini de dinleyen ekipler, karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için esnafları bilgilendiriyor. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaşların haklarını korumak konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Vatandaşa çürük domates satarken yakalandı! Kendini böyle savundu
Başlık ResmiVatandaşa çürük domates satarken yakalandı! Kendini böyle savundu

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Öte yandan, pazar tezgahında çürük domates satan pazarcı, zabıta ekiplerinin denetimine takıldı. Zabıtanın ‘bu yenilir mi' ve ‘Bu mal vatandaşa satılır mı' sorularına pazarcı, pahalı olduğu için çürük domates sattığını söyleyerek kendini savundu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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