Vegan denilen tiramisu ölümüne sebep olmuştu! Anna Bellisario davasındaki suçlular hapisten kurtuldu

İtalya'da süt alerjisi olan 20 yaşındaki Anna Bellisario adlı kadının ölümüne neden olan 'vegan' tiramisu davası sonuçlandı. Tatlıyı yapanlar hapse girmekten kurtulurken "kasıtsız öldürme" suçundan 10.000 euro para cezasına çarptırıldı.

Anna Bellisario, Ocak 2023'te, içinde mascarpone peyniri olduğu tespit edilen tatlıdan sadece dört kaşık yedikten sonra anafilaktik şoka girmişti.

Aile şirketi GLG SRL'nin anne ve oğul sanıkları Giovanna Anoia ve Giuseppe Loiero suçlu bulunmuş ve 12 ay hapis cezasına çarptırılmıştı, ancak savunma avukatları şimdi onları hapisten kurtaracak bir savunma anlaşması yaptı.

İkili bunun yerine her biri 10.000 Euro para cezası ve Anna'nın erkek arkadaşı ile ailesine tazminat ödeyecek.