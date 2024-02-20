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    • Haberler > Yaşam > Vicdansızlığın böylesi! Atı aracın arkasına bağlayıp gaza bastı

    Vicdansızlığın böylesi! Atı aracın arkasına bağlayıp gaza bastı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Vicdansızlığın böylesi! Atı aracın arkasına bağlayıp gaza bastı
    Bursa, At, Araba, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa’da bir sürücü atı aracının arkasına bağlayıp direksiyon başına geçti. Gaza basan sürücü kilometrelerce atı koştururken, durumu gören vatandaşlar tepki gösterip o anları kayda aldı.

    Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir araç sürücüsü, atını götürmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. 

    ZAVALLI HAYVANI DAKİKALARCA KOŞTURDU

    Atı ip ile araç arkasına bağlayan kişi, direksiyon başına geçip gaza bastı. Dakikalarca zavallı hayvanı koşturan sürücü, trafiği de tehlikeye düşürürken, durumu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

    Vicdansızlığın böylesi! Atı aracın arkasına bağlayıp gaza bastı

    Vicdansızlığın böylesi! Atı aracın arkasına bağlayıp gaza bastı

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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