Vicdansızlığın böylesi! Atı aracın arkasına bağlayıp gaza bastı
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa’da bir sürücü atı aracının arkasına bağlayıp direksiyon başına geçti. Gaza basan sürücü kilometrelerce atı koştururken, durumu gören vatandaşlar tepki gösterip o anları kayda aldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir araç sürücüsü, atını götürmek için akıl almaz bir yönteme başvurdu.
ZAVALLI HAYVANI DAKİKALARCA KOŞTURDU
Atı ip ile araç arkasına bağlayan kişi, direksiyon başına geçip gaza bastı. Dakikalarca zavallı hayvanı koşturan sürücü, trafiği de tehlikeye düşürürken, durumu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Düzenleyen: Zehra Özbayatlı - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı