Kars’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Bayburt Barajı, sonbahar yağışlarıyla birlikte yeniden doldu. Selim ilçesi sınırlarında, deniz seviyesinden yaklaşık 1900 metre yükseklikte bulunan barajda doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

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Kars’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan, Selim ilçesinde 1900 rakımda bulunan Bayburt Barajı’nda doluluk oranı sonbahar yağışlarıyla yüzde 80’e ulaştı.

SONBAHAR YAĞIŞLARI BARAJI DOLDURDU

Kars kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bayburt Barajı, yüksek rakımı ve geniş su yüzeyiyle bölgenin önemli su kaynakları arasında yer alıyor. Sonbahar mevsiminde etkili olan yağışların ardından barajdaki su seviyesinin yükselmesi dikkat çekti. Kars’ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan baraj gölü, çevresindeki doğal alanlarla birlikte havadan görüntülendi.

Yağışlar yüzleri güldürdü: Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj doldu

SONBAHAR YAĞIŞLARI BARAJA CAN SUYU OLDU

Bölgede etkili olan sonbahar yağışlarıyla birlikte barajın doluluk oranının yüzde 80’e ulaşması, su rezervlerinin mevcut durumunu gözler önüne serdi. Geniş bir alana yayılan baraj gölünün su yüzeyi, çevresindeki dağlık arazi ve doğal örtüyle birleşerek etkileyici manzaralar oluşturdu.

Yağışlar yüzleri güldürdü: Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj doldu

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde bulunan su kaynakları açısından yağışların önemi bir kez daha ortaya çıkarken, Bayburt Barajı’nın mevcut doluluk oranı da dikkat çekti.

Yağışlar yüzleri güldürdü: Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj doldu

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kars’ın su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Bayburt Barajı, sonbaharın renkleriyle bütünleşen görüntüsüyle havadan kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Selim Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSISelim

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