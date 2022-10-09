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Yangının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı: 17 yaşındaki Büşra cinayete kurban gitmiş

Yaşam  
2022-10-09 00:03:26 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:18:49

Gebze’de bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki Büşra’nın cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri incelemenin ardından cinayet şüphesi üzerine harekete geçti. Hayatını kaybeden genç kızı annesinin eski erkek arkadaşının öldürdüğü, katil zanlısının delilleri karartmak için de yangın çıkarttığı belirlendi

Yangının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı: 17 yaşındaki Büşra cinayete kurban gitmiş
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Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin yaptığı ilk incelemede, evde birçok şüpheden yola çıkan ekipler, cenazeyi detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna sevk etti. Burada yapılan ilk incelemede de adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu. Yangının hemen ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, annenin eski sevgilisi T.Y.'yi gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI ANNESİNİN ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Genç kızın katil zanlısı ve annesinin eski erkek arkadaşı olan T.Y.'nin eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
T.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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