Konya'da çeşmeye su doldurmaya giden 70 yaşındaki kadını bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ‘bir sesin bıçakla' diye seslenmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini, ardından eve gidip tıraş olduğunu söyledi.

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Geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan P.G. (70) isimli kadın, 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı.

YAŞLI KADIN HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı. Yaşlı kadının tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Yaşlı kadının bıçaklandığı olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yanından geçerken yaşlı kadını bıçaklamıştı! Savunması tüyler ürpertti: Bir ses duydum...

EVİNE GİDİP TIRAŞ OLMUŞ

Şüpheli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının, olay günü sokak üzerinde yürüdüğü esnada kulağına gelen bir sesin kendisine kadını bıçakla dediğini, daha sonrasında olayı gerçekleştirerek belediye otobüsüyle evine gittikten sonra saç sakal tıraşı olduğunu anlattığı öğrenildi.

Yanından geçerken yaşlı kadını bıçaklamıştı! Savunması tüyler ürpertti: Bir ses duydum...

Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yanından geçerken yaşlı kadını bıçaklamıştı! Savunması tüyler ürpertti: Bir ses duydum...

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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