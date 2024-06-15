Yaramaz çocuk yürekleri ağza getirdi! AFAD, itfaiye, polis çıkarmak için seferber oldu....

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Haziran 2024 10:58 - Güncelleme: 15 Haziran 2024 11:29 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Balkonda oynayan çocuk kafasını demir parmaklıklara sıkıştırdı. Aile kurtarmak istese de başarılı olamadı ve yetkililerden yardım istedi. AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri uzun süren çalışmaları sonrası 10 yaşındaki çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.