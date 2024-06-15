Yaramaz çocuk yürekleri ağza getirdi! AFAD, itfaiye, polis çıkarmak için seferber oldu....
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Balkonda oynayan çocuk kafasını demir parmaklıklara sıkıştırdı. Aile kurtarmak istese de başarılı olamadı ve yetkililerden yardım istedi. AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri uzun süren çalışmaları sonrası 10 yaşındaki çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.
Siirt’te bir evin balkonunda kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan 10 yaşındaki erkek çocuk uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Olay dün merkez Barış Mahallesi’nde bir apartmanda yaşandı. 10 yaşında ismi öğrenilemeyen erkek çocuk, evinin balkonunda kafasını demir parmaklıklar arasına sıkıştırdı. Ailenin kurtarma çalışmaları başarısız olunca yetkililerden yardım istendi.
Kafası sıkışan çocuğu kurtarmak için olay yerin AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı yoğun çalışma sonucu çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık kontrolünün ardından çocuk ailesine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı