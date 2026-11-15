Yargıtay, kalp, KOAH ve guatr hastası eşinin sağlık sorunlarına rağmen evde sigara içmeyi sürdüren, kalp krizi geçirdiğinde hastanede ziyaret etmeyen ve eşine rencide edici ifadeler kullanan kadını boşanmada tam kusurlu buldu. Kadının maddi ve manevi tazminat ödemesine ilişkin karar onandı.

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Sakarya'da görülen boşanma davasında, eşinin sağlık sorunlarına karşı duyarsız davrandığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğu belirtilen kadın tam kusurlu sayıldı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Sakarya 3. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında erkek, kalp, KOAH ve guatr hastası olduğunu, buna rağmen eşinin evde sigara içmeye devam ettiğini ileri sürdü.

EŞİNİ HASTANEDE ZİYARET ETMEDİ

Eşinin kendisine yönelik "... hey, şiişt" şeklindeki hitaplarının da kendisini rencide ettiğini belirten erkek, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı dönemde eşinin kendisini ziyaret etmediğini ve herhangi bir gerekçe olmadan ortak konutu terk ettiğini ifade etti.

Erkek, boşanmanın yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Kadın ise hakkındaki iddiaları reddetti. Eşini rahatsız etmemek amacıyla sigarayı evde değil balkonda içtiğini savunan kadın, eşinin hastaneden taburcu olmasının ardından kendisiyle ilgilendiğini belirterek davanın reddini istedi.

Yargıtay'dan emsal karar: Evde sigara içen eş tam kusurlu bulundu

MAHKEME KADINI TAM KUSURLU BULDU

Dosyadaki delilleri ve tarafların beyanlarını değerlendiren Sakarya 3. Aile Mahkemesi, erkeğe yüklenebilecek herhangi bir kusurlu davranış bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, erkeği kusursuz, kadını ise evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurlu kabul etti.

Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, kadının erkek eşe maddi ve manevi tazminat ödemesine de hükmetti.

YARGITAY KARARI ONADI

Kadının karara yönelik istinaf başvurusu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildi.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Yargıtay, kusur belirlemesinde ve hükmedilen tazminat miktarlarında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek kararı onadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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