Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Yarın başlıyor, 15 gün sürecek! İzmir'de 11 ilçede su kesintisi yaşanacak

Yarın başlıyor, 15 gün sürecek! İzmir'de 11 ilçede su kesintisi yaşanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yarın başlıyor, 15 gün sürecek! İzmir&#039;de 11 ilçede su kesintisi yaşanacak
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de barajlar kuruma noktasına geldi, yer altı suları azaldı. İZSU, su krizine karşı 11 ilçede 6-21 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlayacağını duyurdu. Vatandaşlara, kesintilerden önce su ihtiyaçlarını karşılamaları çağrısı yapıldı.

İzmir’de su krizi derinleşiyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle su kaynaklarının kritik seviyeye gerilemesi üzerine, 6 Ağustos’tan itibaren kent genelinde 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağını duyurdu. Gece saatlerinde uygulanacak kesintilerin 21 Ağustos’a kadar süreceği belirtilirken, İZSU vatandaşlara kesinti öncesi önlem almaları çağrısında bulundu. Açıklamada, mevcut su kaynaklarının hızla tükenmesi nedeniyle tüketimin sınırlandırılmasının artık zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Yarın başlıyor, 15 gün sürecek! İzmir'de 11 ilçede su kesintisi başlıyor - 1. Resim

İZMİR'DE 11 İLÇEDE SU KESİNTİSİ BAŞLIYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

Yarın başlıyor, 15 gün sürecek! İzmir'de 11 ilçede su kesintisi başlıyor - 2. Resim

Açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması duyurusunda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."

Yarın başlıyor, 15 gün sürecek! İzmir'de 11 ilçede su kesintisi başlıyor - 3. Resim

İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

"Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

Yarın başlıyor, 15 gün sürecek! İzmir'de 11 ilçede su kesintisi başlıyor - 4. Resim

İZMİR'DE 8 İLÇEDE ONARIM VE DEPOLARDAKİ DÜŞÜŞ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAK

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, ana boru hattında meydana gelen arıza, elektrik arızası ve depolardaki su seviyesinin düşüklüğü sonucu 8 ilçeye bu akşam 2 ila 8 saat su verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Balçova ilçesinde Çetin Emeç Mahallesi, Bergama ilçesinde Atmaca, Barbaros, Selçuk, Ulucami, Zafer mahalleleri, Buca ilçesinde Zafer Mahallesi, Çiğli ilçesinde Ahmet Efendi, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Çağdaş, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Yenimahalle Yakakent mahalleleri, Güzelbahçe ilçesinde Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yelki mahalleleri, Karabağlar ilçesinde Esentepe, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp, Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular mahalleleri, Karşıyaka ilçesinde Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı mahalleleri ile Kemalpaşa ilçesinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nin su kesintilerinden etkileneceği aktarıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bayraktar AKINCI'dan tam isabet! ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatı ile hedef şaşmadıGezmediği ülke kalmadı! "Parladı parlayacak" derken, son durağı şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
160 santimetre, 40 kilo! Böylesiyle ilk kez karşılaştı - Yaşam160 santimetre, 40 kilo! Böylesiyle ilk kez karşılaştıDava açan kaybediyor, vatandaş "Rusya'dan mı geldi? diye" isyan ediyor! Her evde görülüyor, sil sil bitmiyor... - YaşamDava açan kaybediyor, vatandaş "Rusya'dan mı geldi? diyorMacera severlerin uğrak noktası oldu! Görüntüler Artvin'den geldi, 3 kişi aynı anda atladı... - YaşamGörüntüler Artvin'den geldi, 3 kişi aynı anda atladı...Barajı besliyordu, çorak tarlaya döndü! Teke Deresi'ni görenler tanıyamadı - YaşamŞehirdeki barajın en kilit noktası; Teke Deresi kuruduGaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalıların vazgeçilmezi oldu! Yapmadıkları çeşit kalmadı... - YaşamGaziantepliler kahvaltıda yiyordu, Adanalılar müdavimi oldu!Kıtaların ötesinden Yüksekova'ya geldi! Mehirde verilen altınlar Endonezyalı gelini şaşkına çevirdi - YaşamKıtaların ötesinden gelen gelini altınlar şaşkına çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...