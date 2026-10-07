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Yaşam

Yaz geri dönüyor: Pastırma sıcakları yurdu saracak

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Yaz geri dönüyor: Pastırma sıcakları yurdu saracak
Başlık ResmiYaz geri dönüyor: Pastırma sıcakları yurdu saracak

Yağışlı günlere kısa bir mola... Cumadan itibaren güney ve batıda sıcaklığın 30 dereceyi aşması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) paylaşılan son tahmin raporuna göre sıcaklıklar hafta ortasından itibaren artmaya başlayacak.

Özellikle cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30-33 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü başlayıp hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli havanın en az 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Yaz geri dönüyor: Pastırma sıcakları yurdu saracak
Başlık ResmiYaz geri dönüyor: Pastırma sıcakları yurdu saracak

Hafta ortasından itibaren pastırma sıcaklıklarıyla İstanbul’da sıcaklıklar 25 derece, Ankara’da 23 dereceye ve İzmir’de de 29 dereceye kadar çıkacak.

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Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği Akdeniz ve Ege kıyılarındaysa; cuma günü Mersin 33, Adana 32, Hatay ve Kahramanmaraş 31, İzmir 29 dereceleri görecek.

Yaz geri dönüyor: Pastırma sıcakları yurdu saracak
Başlık ResmiYaz geri dönüyor: Pastırma sıcakları yurdu saracak

Kutup bölgelerinden gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basın merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkan pastırma sıcaklarında, kış bastırmadan hemen önce yaz geri dönmüş gibi ılık günler yaşanıyor

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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