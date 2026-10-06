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Yaşam

Ormana akın başladı! Kova kova topluyorlar, kilosu 600 TL'ye satılıyor

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Ormana akın başladı! Kova kova topluyorlar, kilosu 600 TL'ye satılıyor

Bolu'da etkili olan yağışların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bereketi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlara giden vatandaşlar, topladıkları mantarları kovalara doldurup pazarlara getiriyor.

Ormana akın başladı! Kova kova topluyorlar, kilosu 600 TL'ye satılıyor

Halk pazarlarında satışa sunulan kanlıca mantarının kilosu 500 ila 600 lira arasında değişiyor.

Yoğun ilgi gören mantar, tezgahlarda kısa sürede alıcı buluyor.

Ormana akın başladı! Kova kova topluyorlar, kilosu 600 TL'ye satılıyor

"SABAH NAMAZINA KALKIP ORMANA GİDİYORUZ"

Topladığı mantarları pazarda satan Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu söyledi.

Ormana akın başladı! Kova kova topluyorlar, kilosu 600 TL'ye satılıyor

Şener, "Allah’a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz. Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var" dedi.

Ormana akın başladı! Kova kova topluyorlar, kilosu 600 TL'ye satılıyor

Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarlarının da çıktığını belirten Şener, en fazla talebin kanlıca mantarına olduğunu ifade etti.

Ormana akın başladı! Kova kova topluyorlar, kilosu 600 TL'ye satılıyor

Mantarın yeni çıkmaya başladığını ve her yerde bulunmadığını söyleyen Şener, kanlıcanın kilosunun 500-600 lira arasında satıldığını belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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