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Yeni evli çifte büyük şok! 700 bin TL'lik takılar 22 dakikada buhar oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yeni evli çifte büyük şok! 700 bin TL&#039;lik takılar 22 dakikada buhar oldu
Hırsızlık, Altın Çalma, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultanbeyli'de yeni evli çiftin evine giren hırsızlar 700 bin lira değerindeki düğün takılarını çaldı. Kadın hırsızların binaya giriş ve çıkışları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan 10 günlük evli Bayraktar çifti, evlerine giren hırsızlar nedeniyle büyük şok yaşadı.

EVDEN ÇIKMADAN KAPIYI KİLİTLEDİLER

Bayraktar çiftinin düğünde takılan takıları, 3 kadın hırsız tarafından 22 dakika içerisinde çalındı. Altınları kısa sürede çalan hırsızlar kapıyı da 3 kez kilitleyerek evden uzaklaştı.

Altınlarının çalındığını fark edince polise şikayetle bulunan yeni evli çift, altınlarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

"22 DAKİKADA BİNADAN ALTINLARLA AYRILIYORLAR"

Olay sonrası konuşan ev sahibi Ömer Kazım Bayraktar, "20 Nisan’da evlendik. 2 Mayıs’ta evimize 3 tane bayan hırsızın girdiğini fark ettik. 22 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 700 bin TL’lik düğünde takılan ziynet eşyamız çalındı. Kapıda zorlama yok, maymuncuk yardımıyla açıldığını düşünüyoruz" dedi.

"Görüntüler sonrası 3’üncü günde kimlikleri tespit edildi" diyen Bayraktar, "Bugün 19’uncu gün henüz bir gelişme olmadı. Balayına yazın gitmeyi düşünüyorduk. Altınlarımız ile planımız vardı. Düğün borçlarını kapatarak kalanı ile yatırım yapacaktık. Sonuç bekliyoruz" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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