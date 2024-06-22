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Yeni keşfedilen balığın adı Yüzüklerin Efendisi'nden seçildi: Özellikleri Sauron'a benziyor

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Yeni keşfedilen balığın adı Yüzüklerin Efendisi&#039;nden seçildi: Özellikleri Sauron&#039;a benziyor

Yaşam Haberleri  / Ajanslar

Britanya Tabiat Tarihi Müzesi yaptığı açıklamada, bilim adamları tarafından Brezilya Amazonlarında keşfedilen vejetaryen pirana benzeri yeni bir türe Yüzüklerin Efendisi'nin kötü karakteri Sauron'a atfen isim verildi.

Yuvarlak gövdesi ve ayırt edici turuncu, siyah işaretleri JRR Tolkien'in kurgu karakterinin gözüne çok benzediği için "Myloplus sauron" ismini resmi olarak tescilledi.

Amazon Nehri'ndeki balık biyo-çeşitliliğini daha iyi anlama çabasının bir parçası olarak bilim adamları tarafından yakın zamanda adlandırılan iki türden biri oldu. Yeni tür, bitki temelli beslenmesine uygun olarak insan benzeri dişlere sahip.

Piranalarla yakın akraba olmasına rağmen, daha çok "pacu" olarak biliniyor. Bu, piranaların vejetaryen akrabaları için kullanılan ortak isim.

Yeni keşfedilen balık türüne Orta Dünya'dan isim! Özellikleri Sauron'a benzetildi - 1. Resim

MYLOPLUS SAURON'U

Pazartesi günü Neotropical Ichthyology dergisinde yayınlanan çalışma, yaşamları boyunca görünüm değiştirdikleri için ayırt edilmelerinin zor olmasıyla tanınan Amazon piranaları ve akrabalarına ışık tutmaya çalıştı.

Araştırmanın başyazarı ve Londra müzesinin balıklardan sorumlu kıdemli küratörü Rupert Collins şunları söyledi:

"Meslektaşlarım bu balık için ismi önerdiğinde, onun için mükemmel olduğunu biliyorduk. Özellikle kırmızı yüzgeçleri ve vücudundaki turuncu lekelerle tıpkı Sauron'un Gözü'ne benziyor."

Yeni keşfedilen balığın adı Yüzüklerin Efendisi'nden seçildi: Özellikleri Sauron'a benziyor - 2. Resim

Myloplus sauron sadece Xingu Nehri Havzası'nda bulunuyor. Bu nehir, yüzde 70'inden fazlası dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan 600'den fazla balık türünü barındıran Amazon'un Brezilya'daki bir kolu olarak biliniyor.

Amazon Nehri'nde bulunan balıkların yüzde 42'sinin bilim adamların tarafından henüz keşfedilmediği düşünülüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Ajanslar
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