Yeşilay Başkanı Dinç 'acil çalışma şart' dedi! 1 milyondan fazla yaşlı yalnız yaşıyor

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde konuşan Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç “Türkiye’de yaşlı nüfusu %10,6 ile dünya ortalamasının da üzerinde. Bir milyonu aşkın yaşlı tek başına yaşıyor” dedi.

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İstanbul’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Darülaceze Vakfı ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Sosyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen “Yaşlanma ve Yalnızlık Sempozyumu”nda konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye’de yaşlılıkla alakalı yapılacak çalışmalara acil ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşlı nüfusun dünya ortalamasının üzerine çıktığını, %10,6’ya ulaşmasının oldukça büyük bir durum olduğunu belirten Dinç, yaşlı nüfusun 1 milyondan fazlasının tek başına yaşadığını kaydetti. Dinç “Sayı olarak söylemesi çok kolay ama düşündüğümüzde, 1 milyonun üzerinde hikâye, insan, tecrübe, bilgi, birikim. Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden böyle bir çerçeve söz konusu olduğunda yaşlılıkla yapılacak çalışmalar ve yaşlılık-yalnızlık bağlamında yapılacak çalışmaların hakikaten çok önemli ve acil olduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Avrupa’da 100 yılda gerçekleşen demografik yaşlanma hızının Türkiye’de 25 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çeken Dinç, Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının artışının bir felaket gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Dinç “Yaşlıların hayat alanlarını genişletme, onlarla ilişkilerimizi konumlandırma, sosyal psikolojik ihtiyaçlarıyla alakalı kurumları, sistemleri, mekanizmaları oluşturma konusunda çok hızlı, acil çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu noktada yaşlıları da buna hazırlamak gerekiyor ama yaşlıları yaşlılığa hazırlamak yetmez. Toplumu da yaşlılarla yaşamaya hazırlamak gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfus son 5 yılda %20,5 artarak 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplamdaki payı %11,1’e yükselirken, 1 milyon 836 bin 496 yaşlı bireyin tek başına yaşadığı belirlendi.

SOSYAL İZOLASYON DERİNDEN YARALIYOR

Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Dinç, yalnız kalabilme kapasitesinin geliştirilmesi gereken bir beceri olduğunu; ancak sosyal izolasyonun yaşlıları derinden yaralayarak bağımlılık risklerini tetiklediğini belirtti. Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) gelen başvurularda emekli ve yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgelerde erkeklerde alkol ve sigara, kadınlarda ise reçeteli ilaç kullanımına bağlı bağımlılıkların ciddi artış gösterdiğini aktardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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