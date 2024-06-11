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Yılanların dansı kameralarda

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde iki yılanın birbirlerine dolanarak yaptığı hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmaneli-İznik kara yolu Düzmeşe köyü mevkisinde otomobiliyle seyreden bir sürücü, yolda boyları yaklaşık ikişer metre olan iki yılan gördü.

Aracını durduran sürücü, yılanların birbirine sarılarak dans eder gibi yaptığı hareketleri cep telefonuyla görüntüledi. İki hayvan bir süre sonra gözden kayboldu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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