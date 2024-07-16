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Yok böyle gelenek! Önce damadı forklifte astılar sonra hortumla yıkadılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İznik, Gelenek, Damat, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İznik ilçesinde damada yapılanlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı önce forklifte astılar ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Sonra ise el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler.

Böyle gelenek görülmedi. Bursa’nın İznik ilçesinde bakanları şaşkına çeviren düğün geleneği gereği damada yapılanlar hayrete düşürdü.

‘BU KADARI DA OLMAZ!’

İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı, Rumeysa Çakıroğlu ile dünya evine girdi. Damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar ‘Bu kadar da olmaz' dedirtti. 

Yok böyle gelenek! Önce damadı forklifte astılar sonra hortumla yıkadılar - 1. Resim

Gelin alma sırasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Damada yapılanlar bununla da kalmadı. Başında yumurta kırılan damat, ardından gelin arabasını urganla çekti. Üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

Yok böyle gelenek! Önce damadı forklifte astılar sonra hortumla yıkadılar - 2. Resim

ÜSTÜNÜ YIRTTILAR, AĞZINA EMZİK VERDİLER

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırttı, ağzına emzik vererek oyunlar oynattı. Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmedi. Gelin alma geleneğinin ardından akşama yapılan düğünle genç çift, dünya evine girdi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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