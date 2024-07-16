Yok böyle gelenek! Önce damadı forklifte astılar sonra hortumla yıkadılar

Bursa'nın İznik ilçesinde damada yapılanlar 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı önce forklifte astılar ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Sonra ise el arabasıyla sokak sokak gezdirdiler.

Yusuf Yazıcı ile 2 ay önce evlenen Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Yusuf Yazıcı ile 2 ay önce evlenen Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Böyle gelenek görülmedi. Bursa’nın İznik ilçesinde bakanları şaşkına çeviren düğün geleneği gereği damada yapılanlar hayrete düşürdü.

‘BU KADARI DA OLMAZ!’

İznik ilçesinde çiftçilik ile uğraşan Hasan Bafralı, Rumeysa Çakıroğlu ile dünya evine girdi. Damadın arkadaşları tarafından yapılan şakalar ‘Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Gelin alma sırasında damat Hasan Bafralı'nın arkadaşları, önce damadı forklifte astı, ardından bahçe hortumu ile yıkayıp su dolu bidona soktular. Damada yapılanlar bununla da kalmadı. Başında yumurta kırılan damat, ardından gelin arabasını urganla çekti. Üzerine un atılan damada damacana ile su döküldü.

ÜSTÜNÜ YIRTTILAR, AĞZINA EMZİK VERDİLER

Damadın arkadaşları bunlarla da yetinmeyerek, Bafralı'nın üstünü yırttı, ağzına emzik vererek oyunlar oynattı. Damat elleri ile geline kahve yapıp ikram etmeyi de ihmal etmedi. Gelin alma geleneğinin ardından akşama yapılan düğünle genç çift, dünya evine girdi.