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Yol verme kavgasıyla başladı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Alaca ilçesinde yol verme tartışması neticesinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde iki sürücü arasında yol verme meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerin arkadaşları da kavgaya dahil oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan İ.Y.Ş. (18), M.P. (22) ve İ.B. (23), Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hastaneye götürülen ve kavgaya karışan 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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