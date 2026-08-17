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Yaşam

Yürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor

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Osmaniye’de haftada 3 gün diyalize giren ve kalçası kırık olduğu için yürüyemeyen eşi için, asansör tasarlayan Hamdi Yaşar Kandemir, yürek ısıttı. 49 yıllık evli Kandemir “Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüdüanka kuşum. Onun için her şeyi yaparım” dedi.

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Adana’da yaşayan Hamdi Yaşar Kandemir(71) ile eşi Döne Kandemir (63), kavurucu sıcaklardan dolayı yaz aylarını Osmaniye’nin Çukurova ilçesindeki evlerinde geçiriyor.

71 yaşındaki emekli Hamdi Yaşar Kandemir, haftada 3 gün diyalize giren eşinin kalçasını kırması nedeniyle 60 basamaklı bir merdiven tasarladı. Kendi imkanlarıyla eşi için bir asansör yapan Kandemir “O benim Zümrüdüanka kuşum. Asansör az bile, kanat da takarım asansöre" dedi.

Yürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor
Başlık ResmiYürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor

800 KİLOGRAM TAŞIMA KAPASİTELİ

Yaklaşık 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip asansör, çiftin yanı sıra evin ihtiyaçlarının taşınmasında da kullanılıyor. Kandemir ailesi, haftalık alışverişlerini ve ağır eşyaları da asansörle yayla evine çıkarıyor.

Yürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor
Başlık ResmiYürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor

“KENDİ PROJEMLE YAPTIM”

Hamdi Yaşar Kandemir, kendi imkanlarıyla yaptığı asansörü şöyle anlattı:

36 senedir biz gelip gidiyoruz buraya. Evin yüksekliği 60 basamak, yani 60 basamak merdiven çıkması gerekiyor. Bu sene de çıkarken oturdu, ayağa kalktığı anda kalça kemiği kırıldı. Tedavi ettirdik. Adana'da tedavi olurken ben buraya geldim. Kendi projemle, kendi imkanlarımla bu asansörü yaptım. Şimdi de çok memnunuz. İlk etapta insan taşımak için yaptım. Ama mesela Osmaniye'ye alışverişe gidiyoruz, pazar görüyoruz. Bir buzdolabı, bulaşık veya çamaşır makinesi çıkarmak gerektiğinde de kullanıyoruz. Yaptık da yani, çok güzel çıkarıyor, hiçbir sıkıntı yok. 800 kiloya kadar taşıyor. Ama o yük atılmaz tabii. 200 kilo, 2-3 kişi gayet rahat çıkıyor da iniyor da.

Yürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor
Başlık ResmiYürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor

“O BENİM ZÜMRÜDÜANKA KUŞUM”

49 yıllık evli olduğunu belirten Kandemir, eşine olan sevgisini şöyle anlattı: Asansörü eşim için yaptım. Eşimi severek nişanlandım, 49 senelik evliyim. Eşim hasta olunca bu asansörü onun için yaptım. O benim Zümrüdüanka kuşum. Onun için her şeyi yaparım. Bu asansör az bile, kanat da takarım asansöre Allah'ın izniyle, inşallah.

Yürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor
Başlık ResmiYürek ısıtan olay! 60 basamağa eş değer… 49 yıllık hasta eşi için yaptı! Görenler bir daha bakıyor

“HAYATIMI KOLAYLAŞTIRDI"

Döne Kandemir, ise eşinin kendisi için yaptığı asansörün hayatını kolaylaştırdığını belirtti:

Haftada 3 gün diyalize giriyorum. İşte kalça kemiğim kırıldı, ameliyat oldum. Allah razı olsun, eşim bunu yaptı. Asansörü yaptı, hayatımı kolaylaştırdı. Bayağı kolaylaştırıyor çünkü merdiven çıkamıyorum. Allah razı olsun eşimden, teşekkür ederim ona.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmaniye
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