Yürünemez haldeydi 15 ayda yeni bir şehir kuruldu! Hatay Hassa'nın yeni halini görenler şaşırıyor

Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesine 3 bin 920 konut inşa edildi. Evlerin bulunduğu arazideki 15 aylık süreçteki değişim görenleri hayran bıraktı. Bitirilen binalar havadan görüntülendi.

Teslimat için tarih verildi! Hatay’da deprem konutları bir bir yükseliyor

Teslimat için tarih verildi! Hatay’da deprem konutları bir bir yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce bina yerle bir olmuş 25 bine yakın insan vefat etmişti. Bölgenin yaralarını sarmak için kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afet konutlarının inşaatına başlanmıştı.

Hassa ilçesi de asrın felaketinde ağır yara almış ve şehir merkezi adeta yok olmuştu.

İlçe merkezinde yürütülen ihya çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TOKİ tarafından yapılacak olan 3 bin 920 afet konutunun temelleri atılmaya başlanmıştı.

Ekiplerin gece ve gündüz mesai yaparak 7 gün 24 saat usulüyle çalıştıkları konutlar hak sahiplerine temin edilmeye başlandı.

Konutların inşası öncesinde vatandaşların yaya olarak yürümekte güçlük çektikleri bölgede adeta yeni bir şehir kuruldu.

Afet konutlarının bulunduğu bölgede 15 ayda gerçekleşen değişim dron kamerasıyla görüntülenirken ortaya çıkarılan çalışma adeta mest etti.

"YENİ YUVAMIZA TAŞINMAYA BAŞLADIK"

Afet konutlarındaki yeni yuvasına yerleşen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Bekir Demirel, asrın felaketi sonrası evlerine taşınmanın verdiği mutluluğu şu cümlelerle paylaştı:

“Yuvamıza yeni taşınmaya başladık. Eksiklerimiz var ama bunlarda hal olacak. Hassamız için güzel bir şehir merkezi oldu TOKİ’ler. Herkes yerleştikten sonra her şey daha da güzel olacak. Depremden bu yana bekliyorduk; çadırda kaldık, konteynerde kaldık, bu kadar kısa bir zamanda bu kadar yapının yapılması çok güzel ülkemiz adına. İnşallah daha iyi olacak” dedi.

DEPREMİN VURDUĞU HATAY HASSA YENİDEN KURULDU

Gazeteci Yakup Söylemez, bölgenin atıl durumda bulunan taşlık araziyken yeni bir şehir merkezi olduğunu belirterek, “Burada ancak hayvanlar otlayabiliyordu. İnsanlar arabasıyla gidemez, yaya bile gitmek zorluk çekilen taşlık bir alandı. Şu anda şehir kuruldu. Asfaltlarıyla, alt yapısıyla şehir oldu. Camisi, okulu ve pazar yeri de bittiği zaman Hassa bambaşka bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

TOKİ tarafından biten binalara yerleşimler devam ediyor.