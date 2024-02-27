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    Yürüyerek bindiği uçaktan cenazesi çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yürüyerek bindiği uçaktan cenazesi çıktı
    Şili, Uçak, Ölüm, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İngiltere'den Şili'ye giden uçaktaki 59 yaşındaki İngiliz turist, eşinin yanında oturduğu sırada hayatını kaybetti. Cinayet bulgusuna rastlamayan ekipler, turistin ölümüne yaşadığı birkaç rahatsızlığın neden olabileceğini düşünüyor.

    Güney Şili Punta Arenas'a giden uçakta trajik bir olay yaşandı. İngiliz turist ve eşi, Carlos Ibanez del Campo Havalimanı'na inmek üzereyken 59 yaşındaki adam koltukta oturduğu sırada öldü.

    HİÇBİR HASTALIK BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ

    Hiçbir hastalık belirtisi göstermeden hayatını kaybeden adam için havalimanını ekiplerini alarma geçirdi. Trajik bir şekilde ölen turistin cansız bedenini incelemek üzere cinayet masası polisleri geldi.

    Yürüyerek bindiği uçaktan cenazesi çıktı - 1. Resim

    BİRKAÇ SAĞLIK SORUNU OLABİLİR

    Uzman birimin Komiser Yardımcısı Diego Díaz, adamın öldüğünü doğruladı. Mirror'da yer alan habere göre Diaz, yerel basına yaptığı açıklamada: "Yerel savcıların talimatı üzerine Punta Arenas Cinayet Masası dedektifleri, Şili'ye gitmekte olan 59 yaşındaki İngiliz turistin uçakta ölmesinin ardından havalimanına gittiler. Aktarmalı uçuş öncesi İngiliz turistin uçakta hayatını kaybettiği, bir suç unsuruna dair bulgu rastlanmadığı tespit edildi. İngiliz turistin eşi de ölümünün altında yatan sebebin birkaç sağlık sorunu olabileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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