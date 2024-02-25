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    • Haberler > Yaşam > Yüzlerce denizanası Mersin kıyılarını istila etti

    Yüzlerce denizanası Mersin kıyılarını istila etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çevre, Mersin, Denizanası, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Marmara kıyılarına istilasıyla gündeme gelen denizanaları bu kez Mersin'de ortaya çıktı. Son iki günde yüzlerce denizanası kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar şaşkına çeviren görüntülere aldırış etmeyip yüzmeye devam ederken bazı vatandaşlar ise panik ve korku yaşadı. 

    Yükselen deniz suyu sıcaklıkları, kıyı tahribatı ve kirlilik denizlerde korku dolu manzaraların sahnelenmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Marmara kıyıları binlerce denizanasının istilasına uğramıştı. Denizin yüzeyini perde gibi kaplayan canlılar bu kez Mersin'de ortaya çıktı. 

    Kentte zehirli iğneleri bulunan denizanası kabusu yaşanmaya başladı. Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanaları yoğunlaştı.

    Yüzlerce denizanası Mersin kıyılarını istila etti - 1. Resim

    Özellikler Erdemli ilçesinde yer alan turizmin göz bebeği Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkat çekti.

    Yüzlerce denizanası Mersin kıyılarını istila etti - 2. Resim

    YÜZLERCESİ KIYIYA VURDU

    Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Bazı vatandaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran denizanalarını dikkate almadan yüzdü.

    Yüzlerce denizanası Mersin kıyılarını istila etti - 3. Resim

    VATANDAŞLAR PANİK OLDU

    Denizanalarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar, "Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.

    Yüzlerce denizanası Mersin kıyılarını istila etti - 4. Resim

    Malatya'dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin'e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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