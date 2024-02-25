Yüzlerce denizanası Mersin kıyılarını istila etti

Marmara kıyılarına istilasıyla gündeme gelen denizanaları bu kez Mersin'de ortaya çıktı. Son iki günde yüzlerce denizanası kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar şaşkına çeviren görüntülere aldırış etmeyip yüzmeye devam ederken bazı vatandaşlar ise panik ve korku yaşadı.

Yükselen deniz suyu sıcaklıkları, kıyı tahribatı ve kirlilik denizlerde korku dolu manzaraların sahnelenmesine sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Marmara kıyıları binlerce denizanasının istilasına uğramıştı. Denizin yüzeyini perde gibi kaplayan canlılar bu kez Mersin'de ortaya çıktı.

Kentte zehirli iğneleri bulunan denizanası kabusu yaşanmaya başladı. Son günlerde dalgalarla birlikte sahil kenarlarında görülmeye başlanan denizanaları yoğunlaştı.

Özellikler Erdemli ilçesinde yer alan turizmin göz bebeği Kızkalesi’nin sahillerine kadar gelen yüzlerce denizanası dikkat çekti.

YÜZLERCESİ KIYIYA VURDU

Son 2 günde yüzlerce denizanası kıyıya vururken, güneşli havayı fırsat bulan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Bazı vatandaşlar bölgede yürüyüş yaparken, bazıları da kıyıya vuran denizanalarını dikkate almadan yüzdü.

VATANDAŞLAR PANİK OLDU

Denizanalarının çoğaldığına dikkat çeken Fen Bilimleri Öğretmeni Kemal Bahar, "Bu durum küresel iklim değişikliğinin bir belirtisi. Gün geçtikçe çevre sorunlarının artmasıyla yaşanan sıcaklıktan karşımıza çıkıyor. Bu da olumsuz bir durum olarak görünüyor" dedi.

Malatya'dan gelen İlginay Öztürk ise, "Her yıl Mersin'e tatile geliyorum. Bu sene de depremzede olarak kaldık. Denizimiz çok güzeldi ama bugün denizanalarını görünce panik yaptık. İnşallah bir şeyin habercisi değildir" diye konuştu.