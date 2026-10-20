Hava sıcaklığının eksi 40 derecelere kadar düştüğü Erzurum'da, kışın toprağın donması nedeniyle defin işlemlerinin aksamaması için mezar kazma çalışmaları sonbaharda yoğunlaştırıldı. Kentte bulunan Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarında iş makineleri ve kompresörlerle sürdürülen hummalı çalışmayla, kış bastırmadan önce 500 mezarın hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altında 25-30 derecelere, zaman zaman ise daha düşük seviyelere inmesi toprağın sertleşmesine neden oluyor. Bu nedenle mezar kazma işlemlerinin zorlaştığı kış ayları öncesinde ekipler, sonbaharda hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırdı.

EKİPLER MEZAR YERİ AÇMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Asri Mezarlık ve Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalarda iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve kompresörlerden de yararlanılıyor. Kış gelmeden önce kazılan mezarlar sayesinde soğuk ve karlı havalarda defin işlemlerinin aksamaması hedefleniyor.

Yüzlerce mezar kazılacak! Her yıl yapılan o hazırlık yine başladı

"500 TANE MEZAR KAZACAĞIZ"

Kışa hazırlık için 200 tane mezar hazırladıklarını ifade eden Serhat Çinici, "Toplam 500 tane kazacağız. Erzurum'un hava şartları ve kar nedeniyle kışın mezar hazırlarken zorlanıyoruz. Ancak mezarları şimdi hazırladığımız zaman kışa hazırlık yapmış oluyoruz. Mezarların uzunluğu 2 metre 10 santimetre, genişliği ise 1,5 metre." dedi.

Yüzlerce mezar kazılacak! Her yıl yapılan o hazırlık yine başladı

"HER SENE AYNI ŞEKİLDE HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Erzurum'un kış memleketi olduğunu ve dondurucu soğukları olduğunu ifade eden Abdulbasit Yayla ise, "Buralar, eksi 25, 30, 35, hatta eksi 40 dereceleri buluyor. Kışa hazırlık yapmamız gerekiyor, çünkü burası dondurucu oluyor. Mecburen şu anda hazırlıklara başlıyoruz. Şu an 200'e yakın mezar hazırladık, devamı gelecek. Her sene aynı şekilde hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce mezar kazılacak! Her yıl yapılan o hazırlık yine başladı

Yayla, "En az 500'e yakın mezar hazırlamamız gerekiyor. Burada iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik ve tek kişilik mezarlar var. Hepsini bu şekilde hazırlıyoruz. Burası kış memleketi. Kar, tipi, boran oluyor. İleride sıkıntı çekmemek için şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz." dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erzurum Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIErzurum

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