Zehir içeren binlerce kozmetik ürün ele geçirildi! 114 Bin malzeme, riskli ilan edildi

Sağlık Bakanlığı piyasa denetimlerinde “uygunsuz” 1.260 saç ve tırnak bakım ürünü belirledi. Alerjiden egzamaya, kan kanserinden kansızlığa kadar birçok hastalığa sebep olan 114 bin sahte kozmetik malzemesi de “riskli ürün” ilan edildi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), piyasada bulunan zararlı kozmetik ürünlerin önüne geçmek için denetimlerini artırdı. Kozmetik saç şekillendirici, saç ve saç derisi bakım ürünleri ile cilt bakım ürünleri, tırnak bakım ve tırnak güçlendirici ürün gruplarına yapılan denetimlerde, çok sayıda uygunsuz ürün tespit edildi. Denetlenen bin 301 ürünün 41’inin uygun, bin 260’ının da risk taşıdığı belirlenirken, firmalara bir milyon 58 bin 57 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, tespit edilen 114 bin 47 sahte ve kaçak kozmetik malzemesi de riskli ürün kapsamına alındı.

KANSERE YOL AÇIYOR

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, zararlı içeriğe sahip ürünlerin tırnak ve saçta ciddi hazarlara, alerjilere yol açabileceğini belirterek şunları söyledi: İleri derecede egzama, sulantılı yaralar, kaşıntı, kabuklu yaralar ve hayat boyu devam edecek olan alerjilerle karşılaşıyoruz. Alerji riski artınca, tırnak çevresinde, saç derisinde deri bütünlüğü bozuluyor. Deri bütünlüğü bozulunca da mikrop kapma, enfeksiyonlar, şiddetli derecede kaşıntı ve döküntüler ortaya çıkabiliyor. Enfeksiyonlar tırnak ve kalıcı saç kaybına yol açabiliyor. Bunun yanı sıra, kanserlere sebep olabiliyor. Özellikle saç rengi açıcılarının içerisinde ciddi oranda kurşun ve cıva gibi ağır metaller bulunuyor. Bu ağır metallerin emilimi kan kanseri dâhil olmak üzere, deride ve iç organlarda farklı kanserleri tetikleyebiliyor. Yine kansızlık yapabiliyor.

MÜMKÜNSE SAÇA TIRNAĞA İŞLEM YAPILMAMALI

TİTCK denetimlerine internet üzerinden satış yapan firmalar da takıldı. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen 3 bin 629 internet sitesinin erişimi engellenirken, reklamları aldatıcı ve yanıltıcı olması sebebiyle 3 bin 245 internet sitesi de Ticaret Bakanlığına ihbar edildi. Prof. Dr. Ertan Yılmaz, son dönemde sosyal medya üzerinden bu ürünlerle ilgili artan reklam ve satışlara dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: Ürünlerin bir üretim maliyeti var. Maliyetinden daha ucuza satılan ürünlere şüpheli yaklaşılmalı. Ucuz alayım, diye düşünmek yerine hiç almamak daha iyi. En iyi markalar, en iyi ürünler de olsa tırnağa yapılacak olan eklemeler, saça yapılacak renk değişiklikleri, saç şekillendirmeleri uygulanan alanların yapısını bozuyor. Mümkün olduğunca ne saçımıza ne tırnaklarımıza herhangi bir işlemde bulunmamak çok önemli.