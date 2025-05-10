107 emekli vatandaşı dolandırdılar! 2 milyar liralık vurgun yapan çete çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mayıs 2025 09:55 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 09:56 - Güncelleme:

Bursa'da 'dolandırıcılık ve tefecilik' yapan şahıslara şafak operasyonu düzenlendi. 107 emekli vatandaşı sosyal medya üzerinden kredi vaadiyle 2 milyar 690 milyon lira dolandıran 10 şüphelinin kimliklerini tespit eden ekipler, şahısları adreslerine düzenledikleri baskınla yakaladı.

Bursa'da ekipler tarafından dolandırıcı ve tefecilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden 107 emekli vatandaşın kredi verildiğine dair reklamlar yaparak hesap bilgilerini ele geçirip, 2 milyar 690 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. İlgili Haber Yaşlı adamı oğluymuş gibi kandırıp dolandırdı! Yüz binlerce lirasından oldu 5 İLDE OPERASYON Polis, yaptığı çalışmaların ardından tespit ettiği Ö.S.(48) S.A.(42) V.A.(41) H.E.G.(35) S.B.(40) Y.K.(69) Y.B.(42) A.K.(43) E.S.(54) E.A.(49) isimli şüphelileri adım adım izledi. Adresleri tespit edilen dolandırıcılar için harekete geçen polis Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya illerinde şafak operasyonu düzenledi. 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adreslerinde tek tek yakalanan 10 şüpheli ifadelerini alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.S.(48) S.A.(42) V.A.(41) isimli şahıslara ev hapsi verilirken, geri kalan 7 şüpheli ise dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci