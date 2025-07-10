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19 suç kaydı, 14 yıl 6 ay hapis cezası... Saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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19 suç kaydı, 14 yıl 6 ay hapis cezası... Saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te 19 ayrı suç kaydı ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçu başta olmak üzere 19 ayrı suç kaydı ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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