İstanbul’da 'yatırım dolandırıcılığı' operasyonu: 2 çağrı merkezi deşifre oldu, 95 gözaltı var

İstanbul merkezli uluslararası yatırım dolandırıcılarına yönelik operasyonda, Beyoğlu ve Şişli’de çağrı merkezi süsü verilen iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Siber polisin teknik ve fiziki takibi sonucu çökertilen şebekede, vatandaşı tuzağa düşüren 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapan suç şebekelerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyelerinin dolandırıcılık faaliyetlerini organize etmek amacıyla Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde iki ayrı çağrı merkezi kurduğu belirlendi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Suç faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve delillerin eksiksiz toplanması amacıyla düğmeye basan siber polisi, tespit edilen her iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 95 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.



| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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