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20 metreden düşen işçiler hayatını kaybetti

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20 metreden düşen işçiler hayatını kaybetti
Başlık Resmi20 metreden düşen işçiler hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir alçı fabrikasında çatıyı temizledikleri sırada yaklaşık 20 metreden zemine düşen iki işçiden hastanede tedavisi süren Ahmet D. de kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybeden işçi sayısı ikiye yükseldi, fabrika yetkilileri gözaltına alındı.

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Acı olay, 6 Kasım tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde yer alan bir alçı fabrikasında meydana geldi.

Çatı temizliği yapmak üzere fabrikaya gelen Ali Bolat (40) ile Ahmet D., çalışma esnasında dengelerini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine düştü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçilerden Ali Bolat, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

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Durumu kritik olan Ahmet D. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ancak tedavisinin üçüncü gününde vefat etti.

FABRİKA YETKİLİLERİ GÖZALTINDA

İki işçinin ölümüne yol açan olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü, fabrika yetkililerinin ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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