26 yaşındaki genç kurtarılamadı! Ölüm döşeğinde katilini ele verdi
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kanlı bitti. Ölmeden hemen önce ağabeyi tarafından bıçaklandığını söyleyen 26 yaşındaki Bekir Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli kişi gözaltına alındı.
Olay, gece 02.30 sıralarında Uzunoluk Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi yanında bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
SALDIRGANI İŞARET ETTİ
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli Devlet Hastanesinde göğsünden bıçaklanan bir kişi bildirimi yapılması üzerine ekipler hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekir Deniz (26), ilk ifadesinde ağabeyi A. D. (35) tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın şüphelisi A. D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken ağır yaralanan Bekir Deniz, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Antalya Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bekir Deniz, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İKİ KARDEŞ ARASINDA ALACAK VERECEK KAVGASI
Öte yandan, olay anında iki kardeş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.