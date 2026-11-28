Aksaray'da 35 yaşındaki Necati D., daha önce tartıştığı kız arkadaşı 33 yaşındaki Rabia Yeşildağ'ı "Annene götüreceğim" diyerek evinden alıp aracında tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olan zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, gece yarısı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati D. (35) daha önce tartıştığı kız arkadaşı olan Rabia Yeşildağ'ı (33) telefonla arayarak "Annene götüreceğim" dedi.

Rabia Yeşildağ'ın "Tamam" demesi üzerine kız arkadaşının evine giden Necati D. genç kadını araca alarak yola çıktı. Araçta ikili arasında eski mevzulardan dolayı yeniden tartışma çıktı.

İŞLEDİĞİ CİNAYETİ ANLATTI

Tartışma sonrası Necati D. yanında taşıdığı tabancayla araç içinde genç kadına ateş etti. Kadını kanlar içinde bırakan adam polis merkezine giderek işlediği cinayeti anlattı.

Rabia’nın ölümle biten yolculuğu... “Annene götüreceğim” deyip evden aldı, sonrası korkunç

GENÇ KADINI HAYATTAN KOPARDI

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri kadına yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısının emniyette işlemleri devam ederken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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