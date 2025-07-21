3 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! İzmir'de yakalandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İzmir'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E., polis ekiplerince yakalandı.
Emniyete sevk edilen A.E., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş