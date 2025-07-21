3 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! İzmir'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Temmuz 2025 10:28 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 10:37 - Güncelleme:

İzmir'de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.E., polis ekiplerince yakalandı. Emniyete sevk edilen A.E., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi. İlgili Haber 18 yıl ile aranıyordu! Cezaevi yolculuğu mayoyla başladı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş