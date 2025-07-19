İzmir'de her gün 25 bin kişi büyük tehlike yaşıyor! "Bunun hesabını kim verecek?"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, Gaziemir Zafer Mahallesi’nde Optimum AVM ile ESBAŞ arasında yapılması planlanan yaya üst geçidi için hâlâ ihale sürecinin başlatılmamış olmasına tepki gösterdi. Siyasi değil, insani bir çağrı yaptığını belirten Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a "Allah korusun bir kaza yaşanırsa bunun hesabını kim verecek?" diyerek seslendi.

AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılında projelendirilen ve geçtiğimiz ekim ayında imar planı değişikliği tamamlanan üst geçit hakkında, "9 ay geçmesine rağmen hiçbir somut adım atılmadı" dedi.

"HER GEÇEN GÜN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

Projenin ihale sürecinin bir an önce başlatılması gerektiğini vurgulayan Kocabaş, "Optimum kavşağı, İzmir’in en yoğun ve kritik noktalarından. Sadece alışverişe gelen vatandaşlarımız değil, ESBAŞ'taki yaklaşık 25 bin çalışan her gün bu tehlikeyi yaşıyor. Her geçen gün kazaya davetiye çıkarıyor" açıklamasını yaptı.

"SİYASİ DEĞİL, İNSANİ"

"Gaziemirli hemşehrilerimizin can güvenliğini ilgilendiren bu konuda siyasi değil, insani bir çağrı yapıyoruz" diyen AK Partili Kocabaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek, "Proje hazır, imar planı hazır ama irade yok. Allah korusun bir kaza yaşanırsa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.