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3 milyon TL haraç isteyip, kurşun yağdırdılar! Sorguda çarpıcı detaylar: Azmettirici kuzen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 milyon TL haraç isteyip, kurşun yağdırdılar! Sorguda çarpıcı detaylar: Azmettirici kuzen çıktı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir emlakçıyı telefonla arayıp 3 milyon TL haraç isteyen, parayı alamayınca ise iş yerini kurşunlayan 8 kişi, polis ekiplerinin 700 saatlik görüntü taraması sonucu tespit edilip, özel harekât polisi destekli operasyonla yakalandı. Polis sorgusunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Olayın azmettiricisinin emlakçının kuzeni olduğu anlaşıldı.

Adana Yüreğir'e bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana gelen olayda; emlakçılık yapan M.Y.'yi telefonla arayan bir şahıs, 3 milyon TL haraç istedi. M.Y., haraç vermeyeceğini söyleyince 4 Nisan gecesi kapalı olduğu sırada ofisine kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı.

3 milyon TL haraç isteyip, kurşun yağdırdılar! Sorguda çarpıcı detaylar: Azmettirici kuzen çıktı - 1. Resim

700 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde yaralanan olmazken; ihbar üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yaklaşık 700 saatlik görüntü taraması sonucu 3 şüphelinin izi bulundu. Özel harekât polisi destekli operasyonla gözaltına alınan M.U. (28), T.T. (21) ve M.E. (27), sorguda çarpıcı detaylar verdi.

3 milyon TL haraç isteyip, kurşun yağdırdılar! Sorguda çarpıcı detaylar: Azmettirici kuzen çıktı - 2. Resim

AZMETTİRİCİ EMLAKÇININ KUZENİ ÇIKTI

M.U. ateş açarken, T.T.'nin çevrede gözcülük yaptığı, M.E.'nin ise saldırganları olay yerine götürüp ardından kaçmalarını sağladığı öğrenildi. Ekiplerin derinleştirdiği soruşturmada, azmettiricinin emlakçı M.Y.'nin kuzeni S.Y. olduğu tespit edildi. S.Y. ile birlikte hareket ettiği ileri sürülen eşi G.Y. ve 2 kişi daha gözaltına alındı.

3 milyon TL haraç isteyip, kurşun yağdırdılar! Sorguda çarpıcı detaylar: Azmettirici kuzen çıktı - 3. Resim

4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Y. ile M.U., T.T. ve M.E. tutuklandı. G.Y. ve 3 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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