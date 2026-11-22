İş bulmak için yaklaşık 4 ay önce İstanbul’a gelen 20 yaşındaki Cenk Kula, Kadıköy İskelesi’nde denizde ölü bulundu. Bursa’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen gencin ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

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İş bulmak için yaklaşık 4 ay önce İstanbul’a gelen 20 yaşındaki Cenk Kula’dan acı haber geldi. Kadıköy İskelesi’nde denizde cansız bedeni bulunan genç, memleketi Bursa’nın Karacabey ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

4 ay önce iş umuduyla İstanbula gelmişti! Cenk’ten acı haber

DENİZDE ÖLÜ BULUNDU

İstanbul Kadıköy İskelesi’nde sabah saatlerinde denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 20 yaşındaki Cenk Kula olduğu belirlendi.

Ailesinin İstanbul Numune Hastanesi morgunda teşhis ettiği Kula’nın yaklaşık 4 ay önce iş bulmak amacıyla İstanbul’a geldiği öğrenildi. Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

4 ay önce iş umuduyla İstanbula gelmişti! Cenk’ten acı haber

Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kula’nın oğlu olduğu öğrenilen Cenk Kula’nın cenazesi, bugün memleketi Bursa’nın Karacabey ilçesine getirildi. Bakırköy Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kula, dualar eşliğinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Cenk Kula’nın vefatı ailesini ve yakınlarını hüzne boğdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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