4 çocuk babası mevlitten sağ çıkamadı! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Bursa’da camide düzenlenen mevlidin ardından karşılaşan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Hayvan ticareti yaptıkları öğrenilen iki kişi arasındaki kavgada 4 çocuk babası Emre İnatlı, vücuduna isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Recep K. ise suç aleti tabancayla yakalanarak tutuklandı.

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Olay, 30 Ekim günü Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Aydın'dan otobüsle ilçeye gelen Emre İnatlı, sabah saatlerinde camide düzenlenen mevlide katıldı. Mevlidin ardından camiden çıkan Emre İ., birlikte hayvan ticareti yaptığı arkadaşı Recep K. ile karşılaştı.

4 ÇOCUK BABASI 3 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada Recep K., yanındaki tabancayla İnatlı'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden 4 çocuk babası adam kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emre İnatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İnatlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep K., polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ilk ifadesinde, Emre İnatlı ile birlikte hayvan ticareti yaptıklarını ve aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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