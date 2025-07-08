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8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırşehir'de çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bulunduğu adresin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Saklandığı bir apartmanın bodrum katında yakalanan Y.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., ikametin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.

8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı - 1. Resim

Hükümlü, jandarma ekiplerinin takibi sonucu başka bir apartmanın bodrum katında saklanırken yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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