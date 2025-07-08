8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Balkondan kaçtı, bodrumda yakalandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kırşehir'de çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bulunduğu adresin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Saklandığı bir apartmanın bodrum katında yakalanan Y.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., ikametin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.
Hükümlü, jandarma ekiplerinin takibi sonucu başka bir apartmanın bodrum katında saklanırken yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş