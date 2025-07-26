Adana’da evlat dehşeti! Yürek yakan olayda karar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2025 10:05 - Güncelleme: 26 Temmuz 2025 10:28 - Güncelleme:

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Adana'da para vermediği için annesini sopayla dövdükten sonra ‘bayıldı’ diye 112’yi arayan ve annesinin ölümüne sebep olduğu ortaya çıkan cani evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz günü saat 21.00'da Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. SOPAYLA DARP ETTİ İddiaya göre, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan O.Ç. (27), annesi Teslime Çetin'den (63) para istedi. Annesi parayı vermek istemeyince O.Ç. sinir krizi geçirdi. Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darp etti. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp bayıldı. 112’Yİ ARAYIP ‘BAYILDI’ DEMİŞ Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak 'Annem bayıldı' diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darp edildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı. TUTUKLANDI Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlgili Haber Çantasından ölüm çıkardı... Selda Kaya cinayeti saniye saniye kamerada Burdur’da gece yarısı kaza: Polis oğlunun ölümüyle sarsıldı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk