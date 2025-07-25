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Çantasından ölüm çıkardı... Selda Kaya cinayeti saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da Selda Kaya, eski eş tarafından sokak ortasında öldürüldü. Cinayet anının yer aldığı görüntülerde katil zanlısının çantasından silahı çıkarmaya çalıştığı, kadının da başında beklediği görüldü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi geçtiğimiz pazartesi günü korkunç bir cinayete sahne oldu. Eşinden kısa süre önce boşanan 36 yaşındaki Selda Kaya, yolda karşılaştığı eski eşi G.K. ile tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., çantasından çıkardığı tabanca ile Kaya'ya ateş etti.

Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN ANLAR

Olayın ardından şüpheli G.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya'ya ateş açtığı talihsiz kadının ise kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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