Adisyonu bile almış! Börekçide uyuyakaldı, gözlerini açınca neye uğradığını şaşırdı

Antalya'da gittiği börekçide açma ve simit yedikten sonra uyuyakalan Recep Mezarduru, uyandıktan sonra neye uğradığını şaşırdı. Mezarduru'nun telefonunu çalan şahış, masadaki adisyonu bile aldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında, şahsın rahat tavırları dikkat çekti. Uyuduğuna pişman olan müşteri, karakola gidip şikayetçi oldu.

Antalya'nın Murathaşa ilçesi Balbey Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan işyerinde dikkat çeken bir hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah 10.30 sıralarında işyerine gelen Recep Mezarduru isimli vatandaş, kahvaltısını yaptıktan sonra uyuyakaldı. Uyandığında ise masada bıraktığı cep telefonunu yerinde bulamadı. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Çalışanlara telefonunun olmadığını söylemesi üzerine işyeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledi. Mezarduru'nun uyuduğu sırada bir kişinin işyerine gelerek, masada bulunan cep telefonunu alıp uzaklaştığı ortaya çıktı.

UYUDUĞUNA PİŞMAN OLDU

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayında, cep telefonunu alan kimliği belirsiz şahsın rahat hareketleri dikkat çekti. Uyumakta olan vatandaşın cep telefonunu alarak bir süre işletme çevresinde dolaşan söz konusu kişi, ardından Mezarduru'yu tekrar kontrol ederek uzaklaştı.

KARAKOLDA İFADE VERDİ

Cep telefonu çalınan Recep Mezarduru, "Açma ve simit yedim. Uyanınca telefonu bulamadım. Adisyon fişini de almış. Güvenlik kamerasına baktık. Kamerada gördükten sonra karakola gidip ifade verdim" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR"

İşletme sahibi Uğur Oral, "Börekçi işletiyorum. Dün sürekli gelen bir müşterimiz burada oturup, kahvaltısını yaptı. İçi geçiyor, kestiriyor. Müşteri uyanınca telefonu olmadığını fark ediyor. Güvenlik kameralarını inceledik. Şahıs, adam uyurken telefonu çalıyor. Müşteri kestirdiği sırada önce kontrol ediyor. Ardından adamın yanından telefonunu alıp, hiçbir şey yokmuş gibi gidiyor. Ön tarafta biraz dolaştıktan sonra tekrar gelip kontrol ediyor" şeklinde konuştu.