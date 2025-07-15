Adıyaman'da orman yangını çıktı! Yerleşim alanlarını tehdit ediyor...

Sıcak havalar beraberinde orman yangını haberlerini de getiriyor. Konya'da dün sabah başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangın sürerken bu defa Adıyaman alev aldı. Çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor.

Merkeze bağlı Akçalı Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda bugün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KÖY HALKI DA KATILDI

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Söndürme çalışmalarına itfaiyenin yanı sıra köy halkı da destek veriyor.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgedeki sıcak hava ve kuruyan otların yangının yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler tedbirlerini artırırken, söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.