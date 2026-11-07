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3. Sayfa

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu

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Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiAilesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu

İzmir'de tarla kenarındaki bir arabanın içinden başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ekipler ölen şahsın ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Ali Öztürk olduğunu tespit etti. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi'nde tarlasına giden bir çiftçi, yolda duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiAilesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Tire ilçesi Yiğenli Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Ali Öztürk olduğu tespit edildi.

Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiAilesi kayıp başvurusunda bulunmuştu! Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞ

Öztürk'ün dün akşam evine dönmemesi üzerine ailesinin sabah saatlerinde Tire İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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İzmir'de eşinin üzerine kaynar su döktü! Ardından evinde ölü bulundu
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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