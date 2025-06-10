Ailesiyle bayramlaşmaya gitti, dehşeti yaşadı! "Kanamayı görünce vurulduğumu anladım"

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci günü ailesiyle bayramlaşmaya giden 36 yaşındaki Burak Ateş, aracının bagajındaki su şişesini oğluna verdikten sonra karnına isabet eden yorgun mermi nedeniyle bir anda yerde kaldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kişi, vücudundan kurşunun çıkarılmasını bekliyor.

Adana merkez Karaisalı ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Eşi Sinem Ateş ve 5 yaşındaki oğluyla birlikte ailesini ziyaret etmek üzere köye gelen Burak Ateş (36), karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş’in sağlık durumu ilk tedavibib ardından stabil hale getirildi. Ateş’in karnında bulunan merminin 13 Haziran Cuma günü yapılacak operasyonla çıkarılacağı öğrenildi.

"BU VANDALLIKTAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

Yaşadığı korku ve şaşkınlıktan bahseden Burak Ateş, "Bayramın ikinci günü ailemizle birlikte köye gitmiştik. Yorgun mermi isabet etti. Hemen güvenlik güçlerinden yardım istedik. Birkaç gündür hastanedeydim. Şu an evimize çıktık. Umarım insanlar bu tarz magandalıklardan vazgeçer. Hepimizin çocuğu var. Bu vandallıktan kurtulmak istiyoruz. Şehrin yoğunluğundan uzaklaşıp, daha kırsal olan toprak alanlara gidiyoruz. Ancak buralarda da bu tarz durumlarla karşılaştığımız için ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi.

"VÜCUDUMA ÇARPIP, BENİ GERİYE İTTİ"

Olay anını anlatan Ateş, "Oğlumu Allah korudu. Su şişesini bagajdan alıp oğluma verdim ve bahçeye doğru yolladım. 5 saniye sonra vücuduma bir nesnenin çarpıp beni geriye attığını hissettim. Elimi koyduğum noktada kanamanın olduğunu görünce vurulduğumu anladım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH İNSANLAR DAHA DUYARLI OLUR"

Kurşunun birkaç gün daha vücudunda kalacağını belirten Ateş, "Kurşun yapılacak operasyonla çıkarılacak. Sıkılmış olan bu kurşunun insanın hayatına ve ailesine ne kadar zarar verebileceğini bir şekilde anlatmamız gerekiyor. İnşallah insanlar daha duyarlı olur" diyerek çağrıda bulundu.