Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği'nde bölüm başkan yardımcısı olan Salih Seçkin Erol evinde ölü bulundu.

Kaydet a- | +A

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan öğretim üyesi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol'dan (50) haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kardeşler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Erol'un evine itfaiye yardımıyla girildi. Sağlık ekipleri, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Erol'un cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala