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Haberler > 3. Sayfa > Amasya'da hastanede panik anları! Beyaz kod verildi, vatandaşlar korku içinde

Amasya'da hastanede panik anları! Beyaz kod verildi, vatandaşlar korku içinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da panik dolu anlar yaşandı. Özel bir hastanede boğazına bıçak dayayan genç, çevre sakinlerinin korkuya kapılmasına neden oldu. Polislerin çabaları sonucu ikna edilen genç yatıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da vatandaşları paniğe sürükleyen bir hadise yaşandı.

Amasya'da hastanede panik anları! Beyaz kod verildi, vatandaşlar korku içinde - 1. Resim

HEKİMİN OĞLUYMUŞ

Kent merkezindeki Özel Kolmed Hastanesi'nde görevli bir hekimin oğlu Y.C.Ö. (31), hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle boğazına bıçak dayayarak kendisine zarar vermeye başladı.

Verilen beyaz kod üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYAN GENÇ İKNA EDİLDİ

Polislerin çabaları sonucu ikna edilen genç yatıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastane önündeki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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