Amasya'da hastanede panik anları! Beyaz kod verildi, vatandaşlar korku içinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2025 19:57 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 20:05 - Güncelleme:

Amasya'da panik dolu anlar yaşandı. Özel bir hastanede boğazına bıçak dayayan genç, çevre sakinlerinin korkuya kapılmasına neden oldu. Polislerin çabaları sonucu ikna edilen genç yatıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da vatandaşları paniğe sürükleyen bir hadise yaşandı. HEKİMİN OĞLUYMUŞ Kent merkezindeki Özel Kolmed Hastanesi'nde görevli bir hekimin oğlu Y.C.Ö. (31), hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle boğazına bıçak dayayarak kendisine zarar vermeye başladı. Verilen beyaz kod üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlgili Haber Türkiye'ye olan borçları nedeniyle iflasın eşiğine geldiler! "Tazminat ödemek zorunda kalabilirler" BOĞAZINA BIÇAK DAYAYAN GENÇ İKNA EDİLDİ Polislerin çabaları sonucu ikna edilen genç yatıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastane önündeki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş